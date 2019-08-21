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Пожар в Одессе: пара приехала всего на день и погибла, держась за руки

Пожар в Одессе: пара приехала всего на день и погибла, держась за руки
17:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ТСН

Новости Украины:Евгений и Маргарита заехали в Одессу всего на один день.

24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита, погибшие в пожаре "Токио Стар", заехали в Одессу только на день погулять и после ночевки в гостинице должны были отправиться домой в Киев.

Об этом рассказала ТСН по телефону сестра погибшего Евгения Анна.

"Я до последнего не верила, что с Женей это случилось. Все думала, что у него, может, телефон украли или что-то еще. Мы вместе отдыхали в Росейке (Татарбунарский район Одесской области), но они хотели заехать в Одессу погулять, потому что никогда там не были. Женя говорил, что хоть и служил в Одессе (в пограничных войсках), но на море там никогда не был. И они заехали на один день в Одессу, и должны были уже 17 августа ехать в Киев", - поделилась она.

"В 23:16 они еще были на связи 16 августа, а утром мне позвонил его друг, с которым они в Одессе встречались. Они гуляли, потом друг провел их до отеля, еще говорил – "оставайтесь на ночь у меня".

Но брат мой говорил "хочу побыть с Маргаритой наедине", - добавила Анна.

Как рассказала женщина, Евгений и Маргарита работали поварами в престижном ресторане столичного Гидропарка – они там познакомились, и на момент семейного отдыха на море встречались лишь два-три месяца, но Женя после приезда с моря собирался повести любимую в ЗАГС.

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"Он о ней все говорил "Маргариточка, Маргариточка". Она к нам в гости приезжала, мы дружили, все было хорошо. Он хотел жениться. Все время говорил мне: "Аня, приедем с моря, поженимся". Он был очень влюблен в Маргариту. Думаю, что и она в него, ибо они даже умерли, держа друг друга за руки", - говорит родственница погибшего.

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По словам Анны, Маргарита была единственной дочерью у матери и очень заботилась о ней, постоянно о ней вспоминала. "Они были очень красивой парой. Он высокий, она высокая красивая брюнетка, фигура красивая, он мужчина видный. Мы ими любовались. Я ее считаю своей невесткой, как бы там не было. Она была с Женей, и в последние минуты она была с ним", - поделилась Анна.

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Киев, Одесса, Пожар, Полиция, ГСЧС, Токио-Стар.
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