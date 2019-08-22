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Эдема Бекирова могут отправить под домашний арест из-за состояния здоровья

Эдема Бекирова могут отправить под домашний арест из-за состояния здоровья
01:55 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Твиттер

Новости Украины:Со слов адвоката Эдема Бекирова стало известно о том, что его вывезли в больницу имени Семашко.

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО №1 оккупированного Симферополя, вероятно, переведут под домашний арест по итогам медицинского обследования. Об этом сообщают адвокаты обвиняемого Алексей Ладин и Ислям Велиляев.

"Когда мы ходатайствовали перед администрацией СИЗО о проведении повторного медицинского заключения, то приобщили свое, независимое, медицинское заключение. В нем сказано, что у Бекирова - болезнь в области неврологии, препятствующая его пребыванию в СИЗО",- рассказал Ладин.

Адвокаты надеются, что после очередного обследования, врачи установят правильный диагноз и дадут заключение о невозможности удержания Бекирова в СИЗО.

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, 27 августа Бекирова должны перевести в "Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней".
Другой адвокат Бекирова - Велиляев также надеется на смену меры пресечения для политзаключенного.

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"Я надеюсь, что с учетом той болезни в области неврологии, которая у него есть, будет принято решение, что он не может находиться в СИЗО. В дальнейшем на первом же судебном заседании защиту или прокуратура будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Бекирова на домашний арест", – пояснил адвокат.

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Крым, Политзаключенные, Эдем Бекиров.
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