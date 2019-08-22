В Полтаве загорелось складское помещение "Новой почты" (Видео)

Новости Украины:Вечером 21 августа в складском помещении "Новой Почты" города Полтава возник пожар.

Вечером 21 августа в Полтаве загорелось одноэтажное складское помещение компании "Новая почта". Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 21:30 площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, в его тушении принимают участие 45 спасателей и 13 единиц спецтехники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Директор корпоративных коммуникаций "Новой почты" Яна Нестерчук заявила, что загорелось помещение, которое используют для нужд компании, но посылки там не хранят.