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СБУ обнаружила на Южно-Украинской АЭС криптовалютную ферму

СБУ обнаружила на Южно-Украинской АЭС криптовалютную ферму
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Чиновники майнили криптовалюту прямо на Южно-Украинской АЭС.

Чиновники Южно-Украинской АЭС в режимном помещении станции разместили компьютерное оборудование с подключением к Интернету, которое использовались для майнинга криптовалюты.

Об этом стало известно из постановления Центрального райсуда Николаева, который рассматривал ходатайство об изъятии компьютерного оборудования.

"Служба безопасности Украины в Николаевской области расследует уголовное производство по сведениям о том, что должностные лица ОП "ЮУАЭС" в режимном помещении станции несанкционированно разместили компьютерное оборудование с подключением к сети интернет, которое использовалось для добывания криптовалюты. Вследствие этого произошло разглашение сведений относительно физической защиты, составляющей государственную тайну", - говорится в постановлении.

Пресс-секретарь СБУ сообщила, что пропажа двух женщин под Киевом была спецоперацией

"Поскольку указанное компьютерное оборудование является орудием совершения преступления, суд принял решение наложить на него арест", - добавили в суде.

Расследование продолжается.

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Николаевская область, СБУ, Южно-Украинская АЭС, Криптовалюта.
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