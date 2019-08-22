В Сумах пройдет свой Марш ветеранов на День Независимости

Новости Украины:В День Независимости в Сумах пройдет свой Марш ветеранов.

В День Независимости, 24 августа, в Сумах пройдет Марш ветеранов.

Об этом сообщил координатор мероприятия Александр Ладыка.

"В День Независимости в Сумах пройдет свой Марш ветеранов. Он начнется на час раньше, чем всеукраинский. В 10.00 ветераны соберутся возле Альтанки, пройдут по улице Кондратьева к Мемориалу славы, оттуда - к памятному знаку Героям Небесной сотни, а затем на Аллее Героев на Центральном кладбище состоится молебен по погибшим", - рассказал Ладыка.

По его словам, в марше могут принять участие все желающие, регистрироваться для этого не требуется.

Подобные марши, говорит он, пройдут также в Киеве и других городах Украины.

По информации Ладыки, который также является координатором сбора участников Марша ветеранов в Киеве от Сум, в столицу на мероприятие планируют приехать 70 человек.

"Из этого количества один гражданский, 5% - волонтеры, остальные - ветераны из всех подразделений. Регистрация на участие во всеукраинском марше продлится до 15-й часов 23 августа", - сообщил Ладыка.

Как сообщало агентство, в Киеве в День Независимости 24 августа по инициативе ветеранов и волонтеров состоится Марш защитников Украины. По данным организаторов мероприятия, свои намерения принять участие в марше подтвердили более 9 тысяч ветеранов со всей Украины и неустановленное количество гражданских.