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Укравтодор обещает закончить ремонт трассы Запорожье - Мариуполь

Укравтодор обещает закончить ремонт трассы Запорожье - Мариуполь
09:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Дорогу планируют сделать до конца 2019 года.

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак рассчитывает на завершение ремонта дороги между Запорожьем и Мариуполем до конца текущего года.

В ходе выездной конференции и.о. главы "Укравтодора" сообщил журналистам, что работы на объекте ведутся под постоянным контролем со стороны госагентства.

"У нас очень амбициозная цель - полностью завершить коридор Запорожье-Мариуполь еще в этом году. Выделено масштабное финансирование для завершения этих работ, потому что этот коридор очень важен для всей страны. Это "дорога жизни" для Запорожской и Донецкой областей, а также для Мариуполя, поэтому хотим работать так быстро, чтобы в текущем году завершить строительство", - сказал Новак.

"Киевавтодор" начал капитальный ремонт улицы Пушкинской

Как сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров направил остаток средств Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в сумме 1,920 млрд грн и нераспределенные расходы 2019 года в размере 94,142 млн грн на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения. В частности, продолжение текущего среднего ремонта автодороги Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь по маршруту Запорожье-Мариуполь дополнительно было профинансировано более чем на 1,24 млрд грн.

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Дороги, Запорожье, Ремонт, Укравтодор, Мариуполь.
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