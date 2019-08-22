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На Сумщине зафиксировали попытку незаконной перевозки парашютов из Украины в РФ

На Сумщине зафиксировали попытку незаконной перевозки парашютов из Украины в РФ
10:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Сумской области возле Зноб-Трубчевске пограничники обнаружили 10 пакетов парашютов серии С-5К.

Пограничники Сумского отряда в рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2019" разоблачили попытку перевезти парашюты из России через границу в Украину.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы. Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства.

Через линию разграничения не пропустили почти 250 человек из-за отсутствия документов

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности и сообщается взаимодействующие структуры.

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Украина, Россия, Сумская область, Пограничники, GPS, Граница, Парашюты.
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