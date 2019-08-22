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Посол Украины в Германии надеется, что Меркель сумеет поставить Путина на место

Посол Украины в Германии надеется, что Меркель сумеет поставить Путина на место
10:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Андрей Мельник рассчитывает, что политический вес Ангелы Меркель приструнит Путина для достижения мира на Донбассе.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассчитывает, что федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель использует весь свой политический вес и наконец поставит президента РФ Владимира Путина на место для достижения мира на Донбассе.

Об этом Мельник заявил в эфире программы новостей саксонского телерадиоканала MDR. Перевод интервью размещен на сайте посольства.

Дипломат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких последних недель постоянно требует, чтобы встреча на высшем уровне в ”нормандском формате” состоялась как можно скорее, причем без всяких промедлений и предпосылок.

”Это крайне важно, ведь последняя такая встреча на высшем уровне состоялась в Берлине три года назад. С тех пор Россия просто-напросто игнорировала выполнение Минских договоренностей. И Путин до сих пор даже не пошевелил пальцем, чтобы соблюсти свои обязательства, прежде всего о прекращении огня”, - отметил Мельник.

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Он отметил, что за это украинцы до сих пор платят непомерную цену. ”Более 13 тысяч моих соотечественников потеряли свои жизни. Среди них более 3 тысяч гражданских лиц! И это происходит в самом центре Европы! Хочу напомнить, что расстояние от Лейпцига (здесь расположена штаб-квартира MDR) до линии фронта на востоке Украины такое же, как от Саксонии до юга Франции. Следовательно, этот конфликт разворачивается прямо на пороге самой Германии, потому эту кровавую войну следует как можно скорее остановить”, - заявил посол.

Мельник подчеркнул необходимость проведения новой встречи в ”нормандском формате”, чтобы принудить Путина к миру. ”В этом Меркель по-прежнему играет центральную роль, и мы, украинцы, надеемся, что она поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место и наконец достичь прогресса”, - резюмировал дипломат.

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Ангела Меркель, Боевики, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Андрей Мельник.
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