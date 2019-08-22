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Львовская школа получит один миллион гривень

Львовская школа получит один миллион гривень
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: city-adm.lviv.ua

Новости Украины:Львовская мэрия решила выделить один миллион гривень физико-математическому лицею за первое место в рейтинге украинских школ.

Миллион гривен дополнительно получит от города на развитие Львовский физико-математический лицей, который занял первое место в рейтинге украинских школ по результатам ВНО.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Это лучший подарок, который вы сделали городу ко Дню Независимости, поэтому город, в свою очередь, гарантирует дополнительный 1 млн грн на развитие лицея", — отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщалось, информационно-образовательный ресурс «Освіта.иа» обнародовал рейтинг общеобразовательных школ Украины по результатам ВНО 2019 года. В рейтинг вошли 200 школ, выпускники которых получили наилучшие результаты внешнего независимого оценивания. Возглавил список Львовский физико-математический лицей-интернат при национальном университете имени Ивана Франко.

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Всего в рейтинг вошли 17 школ Львова. Среди них - Академическая гимназия, Классическая гимназия, гимназия "Евшан", УВК "Школа-гимназия І-ІІІ ст. Блаженного Климентия и Андрея Шептицких", гимназия "Престиж", Лингвистическая гимназия и другие учебные заведения.

 С 2010 года Львов ежегодно занимает первые места в Украине по результатам внешнего независимого оценивания. В этом году во Львове 31 выпускник получил 200 баллов на тестированиях. В рамках реализации программы поддержки одаренной молодежи, абитуриенты, которые получили 200 баллов, получили от города по 5 000 гривен, те, кто получили 400 баллов — по 10 000 гривен.

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Львов, ВНО, Школа, Развитие, Лицей.
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