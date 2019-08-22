Разведка доложила об увеличении численности снайперов оккупантов на передовой

Новости Украины:Подготовка снайперов боевиков осуществляется под руководством российских инструкторов.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск увеличило количество снайперских пар на передовых позициях.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в четверг.

"С целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил противник увеличил количество снайперских пар в своих передовых подразделениях", - сказал он.

По словам Мотузяника, подготовка снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов — бывших и действующих военнослужащих специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации как на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и в России.

Согласно данным разведки на прошлой неделе в подразделения российских оккупационных войск вернулась очередная группа военнослужащих, прошедших учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области, отметил представитель МОУ.