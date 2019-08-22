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Запуск Киевского фуникулера отложен на неопределенное время: названа причина

Запуск Киевского фуникулера отложен на неопределенное время: названа причина
16:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Запуск в работу Киевского фуникулера после ежегодных регламентных работ отложен на неопределенное время.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП ”Киевпастранс”, ежегодный технический осмотр фуникулера продолжен.

”После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию. О дне завершения регламентных работ предприятие сообщит дополнительно”, - говорится в сообщении.

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”Киевпастранс” извиняется за неудобства и напоминает, что во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.

Как сообщалось, Киевский фуникулер с 22 июля был закрыт на плановый техосмотр и ремонт, завершение которого планировалось 23 августа.

 

 

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Киев, КГГА, Киевпастранс, Киевский фуникулер.
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