Запуск Киевского фуникулера отложен на неопределенное время: названа причина

Новости Украины:Запуск в работу Киевского фуникулера после ежегодных регламентных работ отложен на неопределенное время.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП ”Киевпастранс”, ежегодный технический осмотр фуникулера продолжен.

”После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию. О дне завершения регламентных работ предприятие сообщит дополнительно”, - говорится в сообщении.

”Киевпастранс” извиняется за неудобства и напоминает, что во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.

Как сообщалось, Киевский фуникулер с 22 июля был закрыт на плановый техосмотр и ремонт, завершение которого планировалось 23 августа.