Скачать
Четверг, 22.08.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: обсудили РФ
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: обсудили РФ
Репетиция Марша Достоинства ко Дню Независимости: видео трансляция
Репетиция Марша Достоинства ко Дню Независимости: видео трансляция
Формула-1 представила первые фото машины 2021 года
Формула-1 представила первые фото машины 2021 года
Экс "Ангела" Victoria's Secret заметили в интересном положении
Экс "Ангела" Victoria's Secret заметили в интересном положении

"Грозит экологическая катастрофа": на Донбассе затопило шахту

"Грозит экологическая катастрофа": на Донбассе затопило шахту
19:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На шахте "Горная" госпредприятия "Первомайскуголь"(Луганская область) в результате выхода из строя насоса был затоплен разрез конвейерного ходка на горизонте 1000 метров.

Затопление шахт подземными водами может не только оставить без работы шахтерские коллективы, но и отравить воду в Северском Донце. Об этом заявил на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"На шахте "Горная" госпредприятия "Первомайскуголь"(Луганская область) в результате выхода из строя насоса был затоплен разрез конвейерного ходка на горизонте 1000 метров. Сегодня, по сообщению председателя НПГУ первички предприятия Виктора Видиша, работают две насосные установки, которые откачивают воду из затопленного горизонта", - написал Волынец.

Суд продлил арест экс-директора лагеря "Виктория"

В своем комментарии изданию Конфедерации свободных профсоюзов Украины он объяснил, что затопление "Горной" грозит экологической катастрофой, ведь подземные воды непременно попадут в Северский Донец, который протекает неподалеку.

"А тогда об этом узнает весь мир. Вот к чему может привести халатность и бесхозяйственность руководства углепрома", - подытожил профсоюзный лидер.

Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж

Как уже сообщалось, в прошлом месяце произошло затопление на горизонте 840 метров на шахте "Новодружеская" ОАО "Лисичанскуголь".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Первомайскуголь, Михаил Волынец, Северский Донец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
04 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
05 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Евросолидарность&quot; предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
"Евросолидарность" предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
ГФС сообщила, сколько &quot;евроблях&quot; растаможили украинцы
ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы
Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств
Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств
Титаник может исчезнуть к 2030 году: детали
Титаник может исчезнуть к 2030 году: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь