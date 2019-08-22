"Грозит экологическая катастрофа": на Донбассе затопило шахту

Новости Украины:На шахте "Горная" госпредприятия "Первомайскуголь"(Луганская область) в результате выхода из строя насоса был затоплен разрез конвейерного ходка на горизонте 1000 метров.

Затопление шахт подземными водами может не только оставить без работы шахтерские коллективы, но и отравить воду в Северском Донце. Об этом заявил на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"На шахте "Горная" госпредприятия "Первомайскуголь"(Луганская область) в результате выхода из строя насоса был затоплен разрез конвейерного ходка на горизонте 1000 метров. Сегодня, по сообщению председателя НПГУ первички предприятия Виктора Видиша, работают две насосные установки, которые откачивают воду из затопленного горизонта", - написал Волынец.

В своем комментарии изданию Конфедерации свободных профсоюзов Украины он объяснил, что затопление "Горной" грозит экологической катастрофой, ведь подземные воды непременно попадут в Северский Донец, который протекает неподалеку.

"А тогда об этом узнает весь мир. Вот к чему может привести халатность и бесхозяйственность руководства углепрома", - подытожил профсоюзный лидер.

Как уже сообщалось, в прошлом месяце произошло затопление на горизонте 840 метров на шахте "Новодружеская" ОАО "Лисичанскуголь".