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Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж

Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
18:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Кабинет Министров обеспечил зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим, которые обратились за назначением пенсии.

Кабмин обеспечил зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим, которые обратились за назначением пенсии согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Соответствующее постановление принято на заседании в среду, передают в Минсоцполитики.

Как отмечается, принятым актом обеспечивается наполнение реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования недостающими сведениями о денежном довольствии и уплате страховых взносов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы), лиц начальствующего и рядового состава, полицейских и зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), лицам начальствующего и рядового состава , обратившихся за назначением пенсии в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Также сообщается, что постановление принято во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий" от 3 октября 2017 №2148-VIII.

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Кабмин, Армия, Минсоцполитики, ВСУ, АТО, ООС.
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