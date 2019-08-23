"Укравтодор" внедрил онлайн-карту для отслеживания ремонтных работ на дорогах

Новости Украины:Государственное агентство "Укравтодор" создает онлайн-карту с актуальной информацией о ремонтных работах.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") создало интерактивную карту для отслеживания хода ремонтных работ и состояния проезда по автомобильным дорогам.

Как сообщили в пресс-службе Госагентства, на данной карте содержится оперативная, актуальная и достоверная информация о выполненных за последние несколько лет ремонтах на дорогах и текущих ремонтах.

"Теперь одним прикосновением на карте каждый пользователь сможет спланировать поездку и получить подробную информацию о виде ремонта и сроках его выполнения. Будет присутствовать также информация о прозрачности выполнения дорожных работ. На сегодня интерактивная карта технически готова к функционированию, сейчас она активно наполняется информацией, которая проходит проверку", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в начале сентября состоится официальная презентация и запуск интерактивной карты в работу.

Как сообщалось ранее, в июле "Укравтодор" доложил о выполнении почти 50% работ от плана на 2019 год по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в Украине.