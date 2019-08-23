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В Житомирской области разоблачили и задержали продажного судью, следователя и адвоката

В Житомирской области разоблачили и задержали продажного судью, следователя и адвоката
03:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Судья, следователь и адвокат которые помогали копателям янтаря и получали за это неправомерной выгоду задержаны ГБР.

Оперативники управления защиты экономики Житомирской области и следователи ГБР при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области разоблачили судью Олевского районного суда, адвоката и следователя отдела полиции после распределения неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Во время досудебного расследования было установлено, что судьи, адвокат и следователь помогали копателям янтаря возвращать изъятое имущество. Адвокат подыскивал клиентов, судья выносил решение в их пользу, а следователь полиции ускоряла процесс его возвращения. В рамках процессуальных мероприятий были задокументированы факты получения фигурантами дела 800 долларов США неправомерной выгоды за решение вопроса о возвращении мотопомп и другой техники и распределения средств между всеми участниками коррупционной схемы", - говорится в сообщении.

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Сегодня, сразу после распределения неправомерной выгоды, правоохранители провели санкционированные обыски в рабочих кабинетах и по месту жительства фигурантов.
Сейчас решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

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Взятка, Житомирская область, ГБР, Нацполиция.
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