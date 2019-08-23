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Посольство США призывает РФ демонтировать укрепления в Станице Луганской

Посольство США призывает РФ демонтировать укрепления в Станице Луганской
12:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Посольство США при этом призвало уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призывает Россию и поддерживаемых ею силы осуществить демонтаж фортификационных сооружений вблизи Станицы Луганской, чтобы начать там ремонт моста.

Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

"Сообщение о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас. Мы призываем Россию и поддерживаемых ею силы сделать то же самое и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить полный ремонт моста в Станице Луганской, а также призываем уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

Штаты требуют от РФ информацию о взрыве в Архангельской области

Ранее пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона готова начать ремонт моста в районе контрольного пункта пропуска въезда-выезда в Станице Луганской на линии разграничения с 22 августа 2019 года, но контролируемые Россией боевики должны демонтировать свой блокпост.

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США, Луганск, Донбасс, Станицы Луганской, ОРДЛО.
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