Посольство США призывает РФ демонтировать укрепления в Станице Луганской

Новости Украины:Посольство США при этом призвало уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призывает Россию и поддерживаемых ею силы осуществить демонтаж фортификационных сооружений вблизи Станицы Луганской, чтобы начать там ремонт моста.

Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

"Сообщение о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас. Мы призываем Россию и поддерживаемых ею силы сделать то же самое и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить полный ремонт моста в Станице Луганской, а также призываем уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона готова начать ремонт моста в районе контрольного пункта пропуска въезда-выезда в Станице Луганской на линии разграничения с 22 августа 2019 года, но контролируемые Россией боевики должны демонтировать свой блокпост.