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Подожег многоэтажки в Харькове: будет суд

Подожег многоэтажки в Харькове: будет суд
21:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Харьковчанин, "заминировавший" жилую многоэтажку ради мести жене, пойдет под суд.

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего харьковчанина, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в жилом доме (ч.1 ст.259 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного расследования, в конце мая подозреваемый позвонил на номер 102 и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной заминирован и вскоре произойдет взрыв. Правоохранители эвакуировали 180 человек, осмотрели около 600 кв.м. помещений и 800 кв.м. прилегающей территории, но никаких взрывных устройств не нашли.

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Вскоре "телефонного минера" задержали. Он рассказал правоохранителям, что поссорился с женой, выпил лишнего и решил ей отомстить. Подозреваемый также заверил правоохранителей, что сожалеет о своему поступке.

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Прокуратура, Харьков, Суд, Нацполиция.
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