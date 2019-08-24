В Херсоне пограничники представили фотовыставку о своих буднях

Новости Украины:В центре Херсона можно ознакомится с фотовыставкой о буднях пограничников Азово-Черноморского регионального управления.

В центре Херсона по случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости на площади Свободы представили авторскую фотовыставку о буднях пограничников Азово-Черноморского регионального управления.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины, накануне Дня Независимости, представило выставку фотографий. Это фотографии военнослужащих Херсонского пограничного отряда, которые после аннексии Крыма передислоцировались в город Херсон и сейчас осуществляют охрану и оборону именно Херсонщины – как по границе, так и по админгранице с временно оккупированным Крымом", - говорит автор фоторабот, начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

Он выезжает непосредственно на государственную границу и на админграницу и фотографирует будни пограничников.

Корреспондент Укринформа попросил рассказать об одной из фотографий с фотовыставки. Автор показывает фото, где изображен военнослужащий вместе со служебной собакой. Как рассказал Шевцов, этот пограничник проходил службу в Луганском пограничном отряде. Когда пограничный отряд захватил враг, он вместе со своим другом, также кинологом, вернулся на следующий день с боевой гранатой в руках — чтобы забрать своих собак. Граната была на взводе, боевики собак отдали, говорит Шевцов.