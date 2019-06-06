"Украинская идентификация": в Киеве открылась художественная выставка церковных росписей

Новости культуры: Выставка называется "Украинская идентификация. Анатолий Криволап, Игорь Ступаченко. Росписи церкви Покрова Пресвятой Богородицы".

В среду, 5 июня, в Галереи искусств "Лавра" открылась удивительная выставка, которая объединила талантливых украинских художников.

Яркие композиции подготовлены для Покровской церкви, которая находится в селе Липовка Киевской области. Проект профинансирован меценатом польского происхождения Богданом Батрухом.

Совместная работа художников Анатолия Криволапа и Игоря Ступаченко была организована с размахом. Во-первых, Анатолий Криволап отвечал за цветные характеристики, а Игорь Ступаченко занимался более технологичными разработками визуализации.

"Выставка произведений Анатолия Криволапа - это всегда событие для Киева. Но эта выставка особенная. В ней художник апеллирует к истокам украинской духовности и национальной идентификации. В ней сочетаются историческое и культурное наследие и современное искусство. Уверена, что проект станет событием не только для Киева, но и для всей страны. Как директор муниципальной галереи Лавра горжусь, что именно наше пространство Анатолий Криволап выбрал для презентации такого масштабного и знакового проекта", - прокомментировала выставку директор галереи Татьяна Миронова.

На фотографиях мы можем видеть, как проходила подготовка до открытия выставки:

Известно также, что выставку церковных росписей будет сопровождать презентация книги кандидата искусствоведения Олеси Авраменко "Анатолий Криволап, Игорь Ступаченко. Покрова. Шаг I", которая прослеживает, анализирует и акцентирует сложный процесс актуального решения росписей вновь построенной церкви, а также рассказывает об их создателей - от священника, мецената и к художникам. В исследовании, как и в самой выставке, речь идет о новых подходах художников к созданию религиозных композиций и концепции функционирования сакрального искусства в современном мире и художественном творческом поле. В книге изложена идея Анатолия Криволапа и Игоря Ступаченко и ее воплощение по использованию новейших материалов для отделки храма, а также лаконизма и обобщению образов, творимом художниками, и использования ими локальных открытых цветов как основной составляющей образотворения.

Отличительной частью выставки есть просмотр экспозиции в оригинале. После, композиции будут смонтированы уже в самой церкви.