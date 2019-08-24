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На Донбассе обезврежено 405 взрывоопасных предметов

На Донбассе обезврежено 405 взрывоопасных предметов
04:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Саперы на Донбассе изъяли и уничтожили более 400 взрывоопасных предметов.

В течение недели силы и средства подразделений Главного управления по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, сообщил пресс-центр ООС.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 81 раз привлекались к проведению работ по обследованию и разминированию территорий. Обследовано 74 га территории, изъято и уничтожено 405 взрывоопасных предметов (всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 4213 раз, обследовано 5705,01 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 22675 ВНП)", - говорится в сообщении.

Напоминаем,пиротехнические подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил в течение недели изъяли и обезвредили 137 взрывоопасных предметов.

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ВСУ, ГСЧС, Саперы, Взрывоопасные предметы, ООС.
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