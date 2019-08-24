В Киеве несколько станций метро перестанут продавать бесконтактные карты

Новости Украины:Некоторые из станций Киевского метро откажутся от продажи и пополнения карт метро.

Ряд станций Киевского метрополитена отказались от продажи и пополнения карт метро, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Город внедряет электронный билет, поэтому карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах станций", - говорится в сообщении.

В частности, от карт метро отказались на станциях Крещатик (центральный выход), Театральная, Майдан Независимости, Академгородок (выход в сторону магазина NOVUS), Лесная (выход к ТЦ "Дарынок"), Арсенальная, Теремки (выход к ТЦ "Магеллан"), Сырец, Почайна (выход к ул. С. Бандеры), Площадь Льва Толстого.

Отмечается, что в этих кассах можно приобрести и пополнить электронный билет "Kyiv Smart Card". Однако можно будет использовать ранее записанные поездки на бесконтактной карте. Кроме того на станции "Площадь Льва Толстого" также реализовывается QR-билет.