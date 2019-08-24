Скачать
Суббота, 24.08.2019
“Дело Хизб ут-Тахрир”: суд проигнорировал апелляцию Ремзи Бекирова
“Дело Хизб ут-Тахрир”: суд проигнорировал апелляцию Ремзи Бекирова
Во Франции пройдет трехдневный саммит G7
Во Франции пройдет трехдневный саммит G7
"В Украине - большой праздник": Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ
Семеренко было приятно выиграть золото ЧМ в праздник
Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения
Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения

Жителя Киевской области подозревают в разбойном нападении на Черкащине

Жителя Киевской области подозревают в разбойном нападении на Черкащине
06:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Черкасской области жителю Киевщины объявили о подозрении в разбойном нападении.

Уманская местная прокуратура сообщила о подозрении 36-летнему жителю Киевской области за разбойное нападение на работника общества охотников и рыболовов "Уманское", похищение охотничьего ружья и скрытия с места преступления.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Уманской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 36-летнего жителя Киевской области, который 19 августа 2019г. с целью незаконного завладения чужим имуществом, нанес телесные повреждения работнику общества охотников и рыболовов "Уманское", похитил охотничье ружье "ТОЗ-34", принадлежащее последнему, после чего с похищенным имуществом скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В Черкассах расследуют дело жестоко побитого журналиста Комарова

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.186 (грабеж) ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция по ч. 2 ст. 186 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет, ч. 1 ст. 187 УК Украины - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Киевщина, Умань, Черкащина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
05 В Чернигове отметили День флага
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
КНДР в очередной раз запустила ракеты
КНДР в очередной раз запустила ракеты
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
Не стоит покупать: самый опасный предмет для младенца
Не стоит покупать: самый опасный предмет для младенца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь