За сутки оккупанты трижды атаковали позиции ВСУ

23 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
“Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил 2 обстрела неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 1 обстрел вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
За минувшие сутки потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не было.
От начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия: вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.