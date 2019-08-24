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За сутки оккупанты трижды атаковали позиции ВСУ

За сутки оккупанты трижды атаковали позиции ВСУ
09:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Противник открывал огонь по украинским защитникам из стрелкового оружия и гранатометов.

23 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил 2 обстрела неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 1 обстрел вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

За минувшие сутки потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не было.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия: вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Террористы, Донбасс, ВСУ, Обстрелы, ООС.
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