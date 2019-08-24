На КПВВ в зоне ООС сотни машин стоят в очереди

Новости Украины:В Госпогранслужбе сообщают, что в очереди стоит порядка 200 машин.

В субботу, 24 августа, утром на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил находилось 200 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 10/10", - указали пограничники.

Пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения, как отмечается, начались вовремя и работают в штатном режиме с 6:00 до 20:00.

Накануне пассажиро-транспортный поток оставался интенсивным. В общем через КПВВ последовало 48,3 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств.

Напомним, утром 24 августа в пунктах пропуска на западной границе Украины в очередях стояли более 540 автомобилей.