Ивано-Франковск отметил День независимости "забегом в вышыванках"

Новости Украины:На баготворительной акции быз замечен и министр иностранных дел Павел Климкин.

В Ивано-Франковске праздничные мероприятия ко Дню Независимости начались с утренней благотворительной акции "Забег в вышиванках", в которой принял участие и министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской председатель в Facebook.

"Все же знают, что утренняя пробежка добавляет сил и настроения на весь день. Сегодня это проверили все участники забега в вышиванках. Ведь Франковск присоединился к замечательной беговой инициативе. Целых два километра вышиванкового настроения вам в ленту", - написал Марцинкив.

Известно, что главная цель акции "Забег в вышиванках" - сбор средств на лечение Ирины Коркоза-Суховей, которая нуждается в срочной пересадке почки. Участие в акции приняли около 400 франковцев, среди которых был мэр города Марцинкив и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На День Независимости в Ивано-Франковске планируют провести Шествие памяти "Иловайск" и шествие ветеранов освободительной борьбы. Также проведут традиционное праздничное шествие в национальном костюме, откроют фестиваль «Все украинское на новый лад», предложат ряд мастер-классов, развлекательных и концертных программ.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который удостоверял новый статус украинского государства.