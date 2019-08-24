Киевский метрополитен: что изменится в работе метро

Новости Украины:С 25 августа не будет продавать и пополнять проездные карты.

Киевский метрополитен ускоряет переход на новые способы оплаты. О том, что с 1 октября нельзя будет пройти в подземку по жетонам, стало известно давно. А вот отказ от разрекламированных «зеленых» карточек, на которые многие киевляне привыкли покупать поездки, стал для многих сюрпризом.

23 августа пресс-служба КП «Киевский метрополитен» предупредила, что уже с воскресенья, 25 августа, купить старые карточки нельзя будет на 10 станциях. Там же кассиры прекратят и пополнять их. Впрочем, у людей пока останется возможность использовать их для проезда, а также пополнить в автоматах.

Столичное метро отказывается от «зеленых» карточек.

На смену зеленым картам придут новые Kyiv Smart Card. Именно их будут пополнять и продавать кассиры на избранных станциях. А вот заработают ли к 25 августа новые одноименные автоматы, которые до сих пор на многих станциях стоят упакованными в пленку (включая, например, Сырец, присутствующий в списке), в пресс-службе Метро нам ответить затруднились. Сослались на график ГИОЦ – именно эта организация занимается установкой и подключением новых терминалов.

Упомянутые выше изменения коснутся таких станций:

«Крещатик» (центральный выход).

«Театральная».

«Майдан Незалежности».

«Академгородок» (выход к магазину NOVUS).

«Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»).

«Арсенальная».

«Теремки» (выход к ТЦ «Магеллан»).

«Сирец».

«Почайная» (выход к ул. С. Бандеры).

«Площадь Льва Толстого».