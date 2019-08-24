Киевский метрополитен: что изменится в работе метро

Киевский метрополитен ускоряет переход на новые способы оплаты. О том, что с 1 октября нельзя будет пройти в подземку по жетонам, стало известно давно. А вот отказ от разрекламированных «зеленых» карточек, на которые многие киевляне привыкли покупать поездки, стал для многих сюрпризом.
23 августа пресс-служба КП «Киевский метрополитен» предупредила, что уже с воскресенья, 25 августа, купить старые карточки нельзя будет на 10 станциях. Там же кассиры прекратят и пополнять их. Впрочем, у людей пока останется возможность использовать их для проезда, а также пополнить в автоматах.
Столичное метро отказывается от «зеленых» карточек.
На смену зеленым картам придут новые Kyiv Smart Card. Именно их будут пополнять и продавать кассиры на избранных станциях. А вот заработают ли к 25 августа новые одноименные автоматы, которые до сих пор на многих станциях стоят упакованными в пленку (включая, например, Сырец, присутствующий в списке), в пресс-службе Метро нам ответить затруднились. Сослались на график ГИОЦ – именно эта организация занимается установкой и подключением новых терминалов.
Упомянутые выше изменения коснутся таких станций:
«Крещатик» (центральный выход).
«Театральная».
«Майдан Незалежности».
«Академгородок» (выход к магазину NOVUS).
«Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»).
«Арсенальная».
«Теремки» (выход к ТЦ «Магеллан»).
«Сирец».
«Почайная» (выход к ул. С. Бандеры).
«Площадь Льва Толстого».