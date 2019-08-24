"Марш непокоренных" прошел во Львове

Новости Украины:Участники марша возложили цветы и зажгли лампадки на "Лычакивском кладбище".

"Маршем непокоренных" отметили двадцать восьмую годовщину Независимости Украины во Львове. Об этом сообщила прессслужба облгосадминистрации.

"От Лычаковского кладбищы, где участники шествия возложили цветы и зажгли лампадки, стартовал "Марш непокоренных" во Львове. Он прошел от кладбища к Гарнизонному храму в центре города, где почтили память погибших Героев, а также выразили благодарность воинам, которые защищают украинское государство", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, отдельные мероприятия подготовили в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Там состоялся День открытых дверей - демонстрация образцов бронетанкового и стрелкового оружия, просмотр учебно-материальной базы, выступление военного оркестра.

Также состоялась церемония торжественного принятия военной присяги на верность украинскому народу 500 первокурсников военного вуза.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который удостоверял новый статус украинского государства.