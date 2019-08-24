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В Черноморске горит детский развлекательный центр

В Черноморске горит детский развлекательный центр
18:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dumskaya.net

Новости Украины:По предварительным данным огонь охватил 500 квадратных метров, жертв пока нет.

Сильный пожар вспыхнул сегодня днем в Черноморске Одесской области.

Как сообщили «Думской» в ГСЧС, там горит трехэтажная пристройка к зданию коммунального предприятия «Радуга», в которой располагается несколько организаций, в том числе караоке-клуб TU:SE и детский развлекательный центр "Тусик". Огонь охватил 500 квадратных метров.Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Возгорание произошло на третьем этаже, в помещении детского центра, отмечает СМИ.

Военные помогут тушить пожары в Амазонии

Как сообщалось ранее, Киевский районный суд Одессы  продлил содержание под стражейПетросу Саркисяну – экс-директору оздоровительно-спортивного муниципального комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

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Пожар, Радуга, Черноморск, Развлекательный центр.
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