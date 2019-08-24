В Херсоне родителям военнопленных моряков вручили вышитые рушники

Новости Украины:Родителям пленных моряков на День Независимости подарили вышитые рушники.

В Херсоне на День Независимости родителям трех украинских пленных моряков, захваченных на украинских кораблях российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, вручили вышитые рушники.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В Херсоне родителям трех украинских моряков - военнопленных, находившихся на кораблях, захваченных российскими силовиками, вручили вышитые рушники. Это семьи из Херсона - родители моряков Михаила Власюка, Сергея Чулибы и Виктора Беспальченко.

«Сегодня мы выражаем поддержку нашим ребятам и их семьям. Испокон веков считалось, что вышитый рушник является сильным оберегом ... Сегодня эти традиции продолжаются. Сегодня женщины из Скадовщины вышили рушники на счастливое будущее нашим пленным морякам», - объявили присутствующим на мероприятии.

Также участникам мероприятия раздавали браслеты с именами моряков - земляков. Такие же браслеты передали в районы, откуда приехали родители моряков.

Также семьям моряков передали письма кораблики для их сыновей, написанные детьми из Херсона.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который удостоверял новый статус украинского государства.