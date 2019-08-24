По Харькову прошли около тысячи участников "Марша защитников"

Новости Украины:В центре Харькова провели акцию "Марш защитников".

Около тысячи участников акции "Марш защитников" прошли с барабанным боем по центру Харькова от площади Конституции до памятника Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В 18:00 на площади Конституции у монумента Незавиисимости собралось до тысячи участников акции "Марш защитников" - участников АТО/ООС, представителей общественных организаций, волонтеров, обычных горожан. В руках у собравшихся - флаги Украины, красно-черные флаги, а также черные флаги организации "Фрайкор", флаги "Союза ветеранов АТО Харьковской области", в том числе, 92-й отдельной механизированной бригады.

По периметру площади - усиленные патрули полиции, кинологов, припаркованы спецавтомашины.

По команде организаторов участники выстроились в колонну - во главе два барабанщика и активисты "Фрайкора" в черной форме - и двинулись под барабанную дробь по главной Сумской улице к памятнику Шевченко. По пути они скандировали: "Слава Украине - героям слава!", "Слава нации - смерть врагам!", "Одна єдина соборна Україна!", "Нас багато, нас не подолати"...

Колонна участников акции дошла в сопровождении полицейских до памятника Шевченко, где состоялся краткий митинг с патриотическими лозунгами. Участники акции призвали харьковчан защищать свою родину и зажгли файеры в память о погибших бойцах.

Как сказал корреспонденту Укринформа, отвечая на вопрос о цели марша, депутат Харьковского горсовета 7 созыва, командир отделения роты снайперов 92-й бригады, воевавший в период 2014-2015 годов, Иван Ракич, марш необходим в целях воспитания патриотизма: "Необязательно проводить военный парад с техникой, можно не бряцать оружием, но Конституция Украины дает право каждому гражданину участвовать в защите Родины в той или иной форме, и порой слово тоже является действенным оружием. Мы победим, и мир обязательно будет на наших условиях".

С ним солидарен старший сержант Роман Медведев, воевавший с 2014-го по 2016-й год в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Харьков-1": "Мы одни сдерживали врага на пути от Иловайска до Волновахи и выполнили свой долг. Мы ничего не забыли, так пусть же и нас не забудут. Для этого и нужен парад".

По уточненным данным, порядок в ходе акции обеспечивали до трехсот полицейских. Инцидентов не было.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который удостоверял новый статус украинского государства.