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ГСПУ: Число граждан на админгранице с Крымом такое же, как и в прошлом году

ГСПУ: Число граждан на админгранице с Крымом такое же, как и в прошлом году
05:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Госпогранслужба: Количество граждан, пересекающих админграницу за сутки, в августе около 12 тысяч человек.

Количество граждан на админгранице между Херсонской областью и оккупированным Россией Крымом по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на помощника начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Максима Сороку.

«По состоянию на 16:00 (24 августа) все контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме. Количество граждан, пересекающих админграницу в среднем за сутки, в августе составляет около 12 тысяч человек в оба направления и на уровне прошлого года. Очередей или накоплений транспортных средств на КПВВ нет», – сообщил Сорока.

Он добавил, что по информации граждан, которые пересекаютадминграницу через КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка», сотрудники ФСБ России, как и 23 августа, продолжают особенно тщательный осмотр почти всех транспортных средств, из-за чего происходит скопление автомобилей при въезде на аннексированный полуостров.

15 ноября запустят улучшенные КПВВ на админгранице с Крымом

В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольные пункты въезда/выезда «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка». Россия оккупировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года.

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Крым, Пограничники, Граница, Херсонщина, гспу.
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