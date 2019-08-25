ГСПУ: Число граждан на админгранице с Крымом такое же, как и в прошлом году

Новости Украины:Госпогранслужба: Количество граждан, пересекающих админграницу за сутки, в августе около 12 тысяч человек.

Количество граждан на админгранице между Херсонской областью и оккупированным Россией Крымом по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на помощника начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Максима Сороку.

«По состоянию на 16:00 (24 августа) все контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме. Количество граждан, пересекающих админграницу в среднем за сутки, в августе составляет около 12 тысяч человек в оба направления и на уровне прошлого года. Очередей или накоплений транспортных средств на КПВВ нет», – сообщил Сорока.

Он добавил, что по информации граждан, которые пересекаютадминграницу через КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка», сотрудники ФСБ России, как и 23 августа, продолжают особенно тщательный осмотр почти всех транспортных средств, из-за чего происходит скопление автомобилей при въезде на аннексированный полуостров.

В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольные пункты въезда/выезда «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка». Россия оккупировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года.