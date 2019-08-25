В Запорожье задержали вора автомобильных номеров (Видео)

Новости Украины:В Запорожье арестовали злоумышленника, укравшего 150 автономеров.

В Хортицком районе Запорожья работники полиции задержали мужчину, который занимался похищением государственных регистрационных знаков с автомобилей и требовал деньги за их возвращение. Мужчину подозревают в краже 150 автономеров.

Об этом говорится в сообщении ГУНПв Запорожской области.

"С мая по август 2019 года неоднократно судимый за корыстные преступления мужчина 1970 года рождения совершал кражи государственных регистрационных знаков с автомобилей и оставлял записки с текстом об их возможном возвращении за вознаграждение", - сообщили в пресс-служб.

Во время личного досмотра у подозреваемого обнаружили карточки разных операторов связи, блокнот с записками, ножницы, с помощью которых последний вероятно снимал номерные знаки. В квартире полицейские изъяли государственные автомобильные регистрационные знаки, записки с текстом «Верну звоните», мобильные терминалы, сим-карты, сувенирные купюры.

Сейчас злоумышленник обоснованно подозревается в совершении около 150 аналогичных преступлений на территории Хортицкого и других районов Запорожья.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Открыто уголовное производство по признакам ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается досудебное расследование.