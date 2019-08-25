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В Карпатах вандалы повредили обсерваторию на 600 тысяч гривень

В Карпатах вандалы повредили обсерваторию на 600 тысяч гривень
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Неизвестные повредили систему громоотвода в обсерватории на горе Поп Иван.

В обсерватории на горе Поп Иван в украинских Карпатах неизвестные повредили систему громоотвода.

Об этом сообщает международный научный центр "Обсерватория".

"22 августа в обсерватории на горе Поп Иван неизвестные совершили акт вандализма. Они залезли на медную крышу здания и повредили систему громоотвода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что «туристы» вели себя вызывающе, игнорировали дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить.

Об этом сообщает международный научный центр "Обсерватория".

"22 августа в обсерватории на горе Поп Иван неизвестные совершили акт вандализма. Они залезли на медную крышу здания и повредили систему громоотвода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что «туристы» вели себя вызывающе, игнорировали дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить.

В то же время камеры видеонаблюдения зафиксировали неправомерные действия молодчиков, их фото уже переданы в полицию, сообщили в научном центре.

Украинцам обещают тепло, в Карпатах - дожди и грозы.

Стоимость повреждено имущества оценена в 600 тысяч гривень.

Также отмечается, что в настоящее время здание обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами, поскольку ведутся ремонтно-реставрационные работы по ее восстановлению.

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Полиция, Карпаты, Обсерватория, Горы, Вандалы.
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