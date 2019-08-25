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Украинские пограничники "отобрали" у контрабандистов сигареты

Украинские пограничники "отобрали" у контрабандистов сигареты
11:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:dpsu.gov.ua

Новости Украины:Пограничники попытались задержать контрабандистов, однако те бросили товар и скрылись.

На украинско-румынской границе при попытке задержания контрабандистов последние оставили на месте более 4 тыс пачек сигарет, сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в ходе реализации оперативной информации вблизи государственной границы обнаружено движение группы неизвестных лиц с пакетами. При попытке задержания пограничниками отдела "Селятино" Черновицкого отряда осуществлен один предупредительный выстрел вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. Неизвестные лица обратились в бегство в тыл участка украино-румынской границы, оставив на месте 10 пакетов табачных изделий ", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье утром.

На месте пришествия, обнаруженные табачные изделия, а именно - 4620 пачек сигарет, доставлены в пограничное подразделение.

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Как сообщалось ранее, в Европейский Союз ежедневно въезжает 60 поездов с незаконной древесиной из Украины. Одна пятая вывезенного украинского дерева попадает в заведений в Польше. 

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Контрабанда, Граница, Госпогранслужба, Контрабанда сигарет.
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