Ситуация в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушали перемирие

Новости Украины:По данным штаба Операции Объединенных Сил среди наших солдат есть двое пострадавших.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вооруженных случая нарушения со стороны российско-оккупационных войск установленного перемирия, ранены двое украинских бойцов.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток, по состоянию на 11 часов, в районе проведения Операции зафиксировано четыре случая несоблюдения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Дважды противник нарушал режим прекращения огня на Луганском направлении и также дважды на Донецком", - сказал Мотузяник.

"Уже с начала текущих суток, в результате утренних перестрелок, к сожалению, имеем двух раненых военных из состава Объединенных сил. Они получают всю необходимую помощь", - добавил он.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС.