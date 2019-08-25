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Ситуация в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушали перемирие

Ситуация в зоне ООС: оккупанты четыре раза нарушали перемирие
14:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По данным штаба Операции Объединенных Сил среди наших солдат есть двое пострадавших.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вооруженных случая нарушения со стороны российско-оккупационных войск установленного перемирия, ранены двое украинских бойцов.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

"С начала текущих суток, по состоянию на 11 часов, в районе проведения Операции зафиксировано четыре случая несоблюдения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Дважды противник нарушал режим прекращения огня на Луганском направлении и также дважды на Донецком", - сказал Мотузяник.

Режим прекращения огня нарушен два раза - штаб ООС

"Уже с начала текущих суток, в результате утренних перестрелок, к сожалению, имеем двух раненых военных из состава Объединенных сил. Они получают всю необходимую помощь", - добавил он.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС.

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Обстрел, Донбасс, ВСУ, ООС.
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