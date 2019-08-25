Назвали имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе

Новости Украины:Погибший сегодня в результате обстрелов на Донбассе - 20-летний военнослужащий из Тернопольской области.

Погибший сегодня в районе проведения операции Объединенных Сил военный был родом из Тернопольской области.

Об этом сообщается на странице Лановецкого районного военного комиссариата в Facebook.

"25 августа во время исполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных сил погиб наш земляк, военнослужащий 35-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Собко Виталий Олегович", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание "Терминово", Виталий Собко родом из Барсуков Лановецкого района. Перед службой в армии жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет.