На Херсонщине водная полиция предотвратила нанесение природе огромного ущерба

Новости Украины:В Херсонской области предотвратили нанесение природной среде ущерба на 1 млн гривень.

В Херсонской области водные полицейские предотвратили нанесение природной среде ущерба на миллион гривен.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Херсонской области, во время отработки акватории национальных парков полицейские неподалёку от острова Джарылгач выявили незаконные орудия лова.

Работники полиции изъяли из воды 40 креветочных сетей, общей длиной 1100 метров. «Живые водные биоресурсы, которые были в орудиях лова, а именно около 600 тысяч креветок и 10 тысяч бычков, невредимыми выпустили обратно», - говорится в сообщении. Таким образом полицейские предотвратили нанесение природной среде ущерба на сумму почти миллион гривен.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному правонарушению, чтобы привлечь их к ответственности.