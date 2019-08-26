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Под Горловкой погиб командир взвода "Айдар"

Под Горловкой погиб командир взвода "Айдар"
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" с позывным "Тихий".

Сегодня, 25 августа, под Горловкой погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады - позывной "Тихий".

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По данным журналиста, «Тихий» погиб в результате обстрела из пулемета.

«Противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации. Разумеется, действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается», - написал Бутусов.

Назвали имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе

Кроме того, по его данным, от пулевого ранения сегодня погиб морской пехотинец. согласно официальному заключению - не боевые потери. «Также сегодня получили боевые ранения два бойца 24-й бригады - их обстреляли из автоматического гранатомета в Марьинке. И еще 1 воин ранен в 72-й бригаде», - отметил он.

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Донбасс, ВСУ, Горловка, Погиб, ООС, Тихий.
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