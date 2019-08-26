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В Мариуполе нацгвардейцы с помощью оружия задержали пьяного водителя

В Мариуполе нацгвардейцы с помощью оружия задержали пьяного водителя
06:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:На мариупольском блокпосту задержан пьяный водитель.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали пьяного водителя, который попытался прорваться через блокпост на восточной окраине Мариуполя, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Во время несения службы на блокпосту, расположенном на восточной окраине Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. В нарушение требований военного наряда, гражданин К. пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блок пост на транспортном средстве", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Нацгвардейцы предупредили правонарушителя о применении оружия и сделали предупредительный выстрел вверх.

Использовали оружие: сначала для предупредительного выстрела, на который водитель не отреагировал, затем открыли огонь по колесам. Автомобиль продолжил движение в противоположном направлении в сторону Сопино, сбив при этом шлагбаум. Действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам.

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"Гражданин К. был задержан и ему была предоставлена домедицинская помощь в связи с травмированием, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь", - добавили в штабе. Нарушитель передан сотрудникам Нацполиции Мариуполя.

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Граница, Мариуполь, Нацгвардия, ООС.
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