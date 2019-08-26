На Донбассе боевики продолжают обстреливать украинские позиции

За минувшие сутки на Донбассе боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня (…) на протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.
Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено 10 обстрелов позиций ООС: неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из автоматического гранатомета; в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицка - из автоматического гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела позиций ООС: вблизи Шумел по направлению района Шахта 6-7 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.