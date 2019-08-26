Зарубежная делегация посетила зону проведения ООС

Новости Украины:Во время визита в ООС, также делегация ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская".

Представители зарубежной делегации по гуманитарным вопросам находятся с двухдневным визитом в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, посетили КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке в понедельник, представители делегации во главе с депутатом Бундестага, внешнеполитическим спикером фракции "Левые" Штефаном Либихом ознакомились с работой КПВВ "Станица Луганская".

"Рабочая группа в составе руководителя отдела "Европа" Фонда имени Розы Люксембург в Украине Иоганны Буссемер, проект-менеджера Фонда имени Р.Люксембург Филиппа Глише и других обсудила с украинскими представителями актуальные вопросы текущей гуманитарной ситуации в пункте пропуска. Также пообщались на жизненно важные темы с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным", - проинформировали в штабе.

Делегаты имели возможность наблюдать, как происходит процесс пересечения линии разграничения, а также пообщались с гражданами.

В понедельник иностранная делегация посетит города Славянск, Лисичанск, где ознакомится с деятельностью международных и общественных организаций.

Отчет о поездке в Украину рабочая группа позднее представит европейской общественности и членам правительств Германии и Европарламента.