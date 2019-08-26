Во Львовской области 14-летняя девушка выпала с балкона

Новости Украины:Во Львове девушка-подросток упала с балкона.

Во Львове в результате падения с балкона ребенок получил многочисленные травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

Так, 25 августа, в 23:35, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Коперника во Львове с третьего этажа выпал ребенок.

Полицейские установили, что с балкона квартиры выпала 14-летняя местная жительница.

Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом "кататравма, открытый перелом правого бедра, сотрясение головного мозга, раны правого бедра и головы".

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.