Белка посеяла панику в одном из Днепровских магазинов (Видео)

В Днипре белка забежала в магазин и напугала продавцов магазина. Ситуация произошла в отделе косметики и бытовой химии. На видео с камер наблюдения можно увидеть, как белка бежит полом, затем запрыгивает на полку и разбрасывает товар. После "преступления" рыжая хулиганка исчезла.