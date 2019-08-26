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Украинская сторона СЦКК осуждает очередные обстрелы позиций ВСУ возле Новолуганска

Украинская сторона СЦКК осуждает очередные обстрелы позиций ВСУ возле Новолуганска
22:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:Украинская СЦКК осудила обстрелы боевиков позиций ООС в районе Новолуганского.

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) осудила очередные обстрелы со стороны боевиков позиций Объединенных сил в районе Новолуганского, сообщил пресс-центр ООС.

Об этом сказано в сообщении украинской стороны СЦКК на странице Операции объединенных сил в Фейсбуке в понедельник вечером.

"26 августа, в период с 6:15 до 6:40 противник совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское. Установлено, что огонь оккупанты вели из населенного пункта Доломитное, применив при этом минометы 82-го калибра", - сказано в сообщении. 

День в ООС: Восемь обстрелов, один военнослужащий ВСУ ранен

В пресс-центре штаба отметили, что указанный факт в который раз свидетельствует о целенаправленных действиях незаконных вооруженных формирований по дальнейшему обострению конфликта, нежеланию соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

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Донбасс, ВСУ, СЦКК, ОРДЛО, ООС.
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