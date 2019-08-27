Скачать
Вторник, 27.08.2019
Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
Джонсон после саммита G7 заявил о чуть большем оптимизме по Brexit
Джонсон после саммита G7 заявил о чуть большем оптимизме по Brexit
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике

Фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" прекратил сухую голодовку

Фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" прекратил сухую голодовку
00:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Условия содержания Адилова улучшились, поэтому он прекратил голодовку.

Один из фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Билял Адилов прекратил сухую голодовку. Об этом рассказала его адвокат Людмила Тюренкова.

«Сегодня обрадовала родственников Адилова. Сейчас его перевели в камеру, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, он чувствует себя лучше», - отметила Тюренкова.

По ее словам, условия содержания Адилова улучшились, поэтому ее подзащитный прекратил голодовку. Адвокат подчеркнула, что у Адилова начались проблемы с дыхательными путями, которые обострились у него из-за пребывания в сырой камере.

«Насколько я знаю, до этого у него проблем с дыханием не было. Сейчас наша первоочередная задача - всеми разрешенными законом способами добиться полного медицинского обследования и качественного лечения», - отметила она.

Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» из так называемой второй симферопольской группы, крымскотатарский активист Билял Адилов 20 августа объявил сухую голодовку «в связи с ужасными условиями содержания в следственном изоляторе».

27 марта в Крыму ФСБ провела обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. Их содержат в разных СИЗО в соседней с Крымом России. В целом обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.

Это лишь одно из целого ряда так называемых дел «Хизб ут-Тахрир», которые устраивает российские власти в Крыму после оккупации полуострова.

В Крыму оккупанты провели учебно-боевые пуски ракет

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, записав организацию в список объединений, названных «террористическими». После оккупации Крыма в 2014 году этот запрет ввели и на полуострове. В то же время международное право запрещает навязывать на оккупированных территориях законодательство страны-оккупанта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Голодовка, БИЛЯЛ АДИЛОВ, Адилов прекратил головку, Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
03 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
04 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
05 Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Sigma Ingegneria представила сверхбыстрый дрон Helyx
Sigma Ingegneria представила сверхбыстрый дрон Helyx
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь