Фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" прекратил сухую голодовку

Новости Украины:Условия содержания Адилова улучшились, поэтому он прекратил голодовку.

Один из фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Билял Адилов прекратил сухую голодовку. Об этом рассказала его адвокат Людмила Тюренкова.

«Сегодня обрадовала родственников Адилова. Сейчас его перевели в камеру, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, он чувствует себя лучше», - отметила Тюренкова.

По ее словам, условия содержания Адилова улучшились, поэтому ее подзащитный прекратил голодовку. Адвокат подчеркнула, что у Адилова начались проблемы с дыхательными путями, которые обострились у него из-за пребывания в сырой камере.

«Насколько я знаю, до этого у него проблем с дыханием не было. Сейчас наша первоочередная задача - всеми разрешенными законом способами добиться полного медицинского обследования и качественного лечения», - отметила она.

Фигурант симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» из так называемой второй симферопольской группы, крымскотатарский активист Билял Адилов 20 августа объявил сухую голодовку «в связи с ужасными условиями содержания в следственном изоляторе».

27 марта в Крыму ФСБ провела обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. Их содержат в разных СИЗО в соседней с Крымом России. В целом обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.

Это лишь одно из целого ряда так называемых дел «Хизб ут-Тахрир», которые устраивает российские власти в Крыму после оккупации полуострова.

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, записав организацию в список объединений, названных «террористическими». После оккупации Крыма в 2014 году этот запрет ввели и на полуострове. В то же время международное право запрещает навязывать на оккупированных территориях законодательство страны-оккупанта.