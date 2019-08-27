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ОБСЕ: на выходных на Донбассе стреляли меньше

ОБСЕ: на выходных на Донбассе стреляли меньше
03:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:На выходных в Донецкой и Луганской областей было зафиксировано уменьшение количества нарушения огня.

В течение субботы на воскресенье в Донецкой и Луганской областей было зафиксировано уменьшение количества нарушения огня. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ.

"В период с вечера 23 по вечер 24 августа в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня и меньшее количество взрывов (12), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

Отмечается, что накануне, в пятницу, на Донетчине было зафиксировано 46 взрывов.

С вечера 24 до вечера 25 августа СММ зафиксировала 23 взрыва.

"В период с вечера 23 по вечер 24 августа в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня и аналогичное количество взрывов (12), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - сообщили в Миссии.

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Напоминаем: на Луганщине в пятницу было зафиксировано 15 взрывов.

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ОБСЕ, Донбасс, Выходные, Выходные на Донбассе, Обстановка на Донбассе.
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