ОБСЕ: на выходных на Донбассе стреляли меньше

Новости Украины:На выходных в Донецкой и Луганской областей было зафиксировано уменьшение количества нарушения огня.

В течение субботы на воскресенье в Донецкой и Луганской областей было зафиксировано уменьшение количества нарушения огня. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ.

"В период с вечера 23 по вечер 24 августа в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня и меньшее количество взрывов (12), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

Отмечается, что накануне, в пятницу, на Донетчине было зафиксировано 46 взрывов.

С вечера 24 до вечера 25 августа СММ зафиксировала 23 взрыва.

"В период с вечера 23 по вечер 24 августа в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня и аналогичное количество взрывов (12), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - сообщили в Миссии.

Напоминаем: на Луганщине в пятницу было зафиксировано 15 взрывов.