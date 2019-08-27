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Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киев

Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киев
03:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как происходит капитальный ремонт станций скоростного трамвая Борщаговской ветки.

"Продолжаются активные ремонтные работы, чтобы в начале осени пассажиры общественного транспорта уже снова могли пользоваться услугами скоростного трамвая. Мы заканчиваем капитальный ремонт сразу пяти станций скоростного трамвая Борщаговской ветки: Гната Юры, Гарматная (НАУ), проспект Победы, Полевая и Политехническая", - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что это будут современные и комфортные станции. На них уже проложили новые коммуникации, обновили трамвайные рельсы, сделали новые платформы, входные группы и вестибюли.

Также станции обустроили тактильной плиткой для пассажиров с недостатками зрения. На каждой станции будет работать пункт безопасности. Для удобства пассажиров устанавливают терминалы наличного и безналичного расчета.

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"Мы ремонтируем не только станции, обновляем также окружающую инфраструктуру - капитально ремонтируем подземные переходы и тротуары. Линией скоростного трамвая ежесуточно пользуются более 150 тыс. пассажиров. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы закончить ремонтные работы как можно скорее", - добавил мэр.

 

 

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Виталий Кличко, Киев, Станции, Скоростной трамвай.
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