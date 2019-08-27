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В Киеве правоохранители задержали псевдоминера железнодорожного вокзала

В Киеве правоохранители задержали псевдоминера железнодорожного вокзала
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В киевскую полицию поступило сообщение от мужчины о минировании Дарницкого железнодорожного вокзала.

Полиция Киева задержала гражданина, который позвонил и сообщил о минировании Дарницкого железнодорожного вокзала. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

“В столичную полицию поступило сообщение от мужчины о минировании Дарницкого железнодорожного вокзала. Для обследования территории выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции, кинологи и взрывотехники. В ходе проведения осмотра взрывоопасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время отработки полученной информации правоохранители установили мужчину, который звонил в полицию. Правонарушитель пояснил, что причиной ложного сообщения о заложенной взрывчатке стало то, что его не пропустили без очереди в кассу железнодорожного вокзала.

"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался житель Киевской области, 1989 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался" - отметили в полиции.

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Следственным Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Киев, Железнодорожный вокзал, Правоохранители, Задержали псевдоминера.
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