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Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов

Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
07:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Соцсети

Новости Украины:В Житомирской области полиция открыла уголовное производство против вандалов, которые в День Независимости облили красной краской памятник защитникам Украины.

Как сообщили в Отделе коммуникаций полиции Житомирской области, в ночь на 24 августа неизвестные облили краской памятник Героям АТО, установленный в пгт Озерный Житомирского района.

Сообщение о происшествии поступило утром 24 августа. На месте работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.

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По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Совершение такого правонарушения наказывается взысканием штрафов или лишением свободы на срок до 3 лет.

Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств.

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Житомир, Полиция, Вандализм, Памятник Героям АТО в Житомире.
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