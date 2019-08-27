В Киеве презентовали новые велодорожки: где и когда появятся

Новости Украины:Общая протяженностью велодорожек составит 12 километров, и будет представлена в 2020 году.

Весной 2020 года будут представлены проекты двух новых велодорожек общей протяженностью 12 км.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян на своей странице в сети Facebook.

В частности, по словам Давтяна, первая велодорожка соединит Почтовую площадь, Пешеходный мост через Днепр, мост Метро и мост Патона; вторая - аэропорт «Жуляны», Севастопольскую площадь, Соломенский площадь, площадь Льва Толстого, Майдан Незалежности и Европейскую площадь.

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«На отдельных участках будут оснащены велосветофоры, велопарковки и станции вело-ТО. Пластиковая дорожная разметка обеспечит продолжительность нанесенного материала. Начать реализацию планируем в 2020 году», - написал чиновник.

По данным КГГА, на сегодняшний день суммарная длина велоинфраструктуры в Киеве составляет 68 км. Также отдельно действует эксперимент по совмещенному движению велосипедистов в полосах общественного транспорта. Общая длина экспериментальных участков такого движения - 17 км.

В этом году в рамках капитальных ремонтов уже прокладывают двусторонние велодорожки на ул. Заболотного (3 км), ул. Туполева (3 км), просп. Палладина (4 км), просп. Правды (1 км). Также недавно стартовал капитальный ремонт ул. Пушкинской, на которой будет обустроена велополоса (1 км) и велосветофоры. Всего в ближайшие два года в проектах капремонтов планируется обеспечить велоинфраструктуру на 20 улицах.